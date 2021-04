Microsoft Edge è un successo: superato Firefox nella classifica dei browser più usati

E' vero proprio boom di utilizzo per Microsoft Edge. Il nuovo browser di Microsoft, che ha sostituito il precedente ed è basato su Chromium di Google, infatti secondo gli ultimi dati di StatCounter avrebbe superato Mozilla Firefox nella classifica generale dei più utilizzati.

Secondo i dati, infatti, Edge avrebbe una quota di mercato globale appena superiore all'8% nel comparto desktop, un dato che lo mette in terza posizione dietro a Google Chrome, che resta il Re con il 67% e Safari di Apple, al 10%.

Un rapporto pubblicato da WindowsLatest evidenzia proprio che il successo di Microsoft Edge sia arrivato a discapito di Firefox: nell'ultimo anno infatti l'utilizzo di Edge è cresciuto di pari passo con il calo di Firefox. Sostanzialmente quindi Edge ha lentamente "rubato" utenti allo storico browser di Mozilla che ora è fuori dalla top 3.

Non è chiaro a che ritmo stia crescendo Edge, ma qualora il trend dovesse continuare ad essere questo, non è escluso che possa superare anche Safari per diventare il secondo browser più utilizzato al mondo su piattaforma desktop.

Discorso diametralmente opposto su mobile e tablet, dove Firefox continua ad essere largamente al di sopra di Edge in termini di utilizzo. E' indubbio però che ormai Edge sia un successo per Microsoft ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Con la nuova versione Canary di Edge a quanto pare sono arrivati i widget, che andranno ad ampliare ulteriormente l'esperienza.