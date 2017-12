Microsoft Edge tocca quota un milione di download su Android

Nuovo, importante risultato raggiunto daper. Come riportato dal, infatti, il browser della compagnia di Redmond ha superato quota un milione di download sul negozio ufficiale del sistema operativo di

A poco più di dieci giorni dal rilascio ufficiale, e nove giorni dal raggiungimento dei primi 500.000 download, il Play Store ha aggiornato nella scheda dell'applicazione il range di download, portandolo nella fascia di 1-5 milioni, segno che superato il traguardo del primo milione.

Si tratta di numeri estremamente importanti, ma comunque ben lontani dalle altre applicazioni Microsoft presenti sullo Store di Android, basti pensare che Outlook è a quota 100 milioni, ma è chiaramente un altro tipo di prodotto. Il riscontro ottenuto da Edge è comunque degno di nota, soprattutto considerata l'elevata concorrenza, e premia (in parte) gli sforzi della compagnia di Satya Nadella, che sta puntando massicciamente su Microsoft Edge per ripulire la propria immagine nel mercato dei browser dopo le numerose critiche ricevute da Internet Explorer, lo storico browser della società di Redmond che soprattutto negli ultimi tempi è stato bistrattato e preso in giro dalla concorrenza e gli utenti a causa delle prestazioni non certo eccelse.

Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se l'avete provato e quali sono le vostre opinioni.