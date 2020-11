Microsoft Edge trova per voi i coupon sconto anche in Italia: come fare

A inizio novembre 2020 avevamo trattato su queste pagine l'arrivo di una funzionalità del browser Edge che consente di ottenere coupon sconto. Finora questa possibilità era limitata ad alcuni utenti, ma adesso sta raggiungendo il browser di molti utenti, anche in Italia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Microsoft ha avviato un rollout più esteso di questa funzionalità. La fonte descrive una disponibilità solamente in USA, ma in realtà ci è bastato aprire il browser Edge e recarci nel percorso "Impostazioni" > "Privacy, ricerca e servizi" per trovare, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, l'opzione "Risparmia tempo e denaro con lo shopping in Microsoft Edge".

La società di Redmond descrive la nuova funzionalità in questo modo: "Troviamo automaticamente i prezzi e i buoni sconto migliori nel Web mentre provvedi agli acquisti". In parole povere, il browser cerca in modo automatico i coupon sconto disponibili online e propone questi ultimi all'utente, in modo che possa risparmiare il più possibile sull'acquisto.

Una volta raggiunto un sito Web con dei coupon attivi, ad esempio il portale ufficiale di Dell, nella barra degli URL compare l'icona degli sconti. Premendo su quest'ultima, è possibile dare un'occhiata a tutti i coupon sconto trovati. Insomma, potrebbe trattarsi di una trovata interessante.