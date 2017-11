Microsoft: Edge è ufficialmente disponibile per iOS ed Android

Microsoft ha da poco annunciato che, a seguito di qualche settimana di test conclusa con successo, il proprio browser, Microsoft Edge , è finalmente disponibile per tutti direttamente sugli App Store di iOS ed il Play Store di Android.

Si tratta di un debutto estremamente interessante ed importante per i negozi di applicazioni, ed in generale dei due ecosistemi mobili più popolari al mondo, in primis perchè - al netto delle critiche - siamo comunque di fronte al browser ufficiale di Microsoft, che ha preso il posto del tanto discusso Internet Explorer, anche su Windows, su cui è diventata l'app per la navigazione ad internet preferita.

Tra le principali funzioni incluse in Edge per iOS ed Android, citiamo la funzione "prosegui su PC", che collegherà Edge direttamente con i computer Windows e consente di continuare il lavoro su mobile o desktop, a seconda delle esigenze.

Edge include anche l'accesso a preferiti, cronologia, liste di lettura ed ebooks. Purtroppo, però, Microsoft ancora non ha incluso la sincronizzazione delle schede di Edge su mobile, quindi non è possibile condividerle tra PC e smartphone e viceversa.

Il gigante di Redmond, però, ha già rivelato le proprie intenzioni supportare la sincronizzazione delle schede e l'iPad nel prossimo futuro. Fateci sapere se avete intenzione di utilizzarlo e, nel caso, scrivete nei commenti le vostre opinioni.