Microsoft Edge sempre più usato su desktop: crescita sorprendente in un anno

Lo scorso aprile Microsoft Edge è diventato il secondo browser più usato al mondo, superando Safari e lanciandosi all’inseguimento di Google Chrome. Raggiungere il browser della Grande G è impossibile ma, stando alle recenti statistiche pubblicate da StatCounter, il prodotto della società di Redmond sta guadagnando terreno.

Nel corso di novembre 2022, infatti, Edge ha raggiunto una quota di mercato dell'11,17% nella categoria dei browser desktop più usati a livello globale. Rispetto al 10,86% di ottobre non si è molto distanti, ma si tratta di una crescita importante se si considera che nel novembre 2021 si trovava al 9,52%.

A contribuire alla crescita di Microsoft Edge potrebbe essere il passaggio forzato da Internet Explorer a Edge sui computer più datati. Il fattore più influente resta tuttavia il continuo miglioramento del servizio con nuove funzionalità, tra cui il Wallet introdotto nel settembre 2022 per facilitare gli acquisti sul web e ricercare automaticamente coupon e offerte da applicare nei principali siti di e-commerce internazionali. O ancora, durante Ignite 2022 Microsoft ha rilasciato feature inedite come Microsoft Edge Workspaces e modalità di sicurezza avanzata. Non va sottovalutato, poi, il possibile boom degli acquisti di dispositivi Microsoft come Surface Laptop 5 e Surface Pro 9, lanciati proprio negli ultimi mesi.

L’aumento della quota di mercato resta comunque limitato al browser desktop: lo share generale (considerando dunque desktop, mobile e tablet) resta infatti del 4,45%, contro il 18,67% di Safari e il 65,86% di Google Chrome. Oltre al PC resta però impensabile una crescita analoga.

