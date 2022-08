Microsoft Edge versione 104 disponibile: trasferire dati da Chrome diventa più facile

Siete stanchi di usare Google Chrome e volete passare da diverso tempo a Microsoft Edge ma il trasferimento dati vi preoccupa? Con l’aggiornamento alla versione 104 del browser Edge finalmente il processo di passaggio a quest’ultimo diventa molto più semplice e richiede meno tempo.

Il browser vuole continuare a scalare la classifica e queste nuove feature sono estremamente utili per attirare sempre più utenti, anche dopo che Microsoft Edge è diventato il secondo browser più utilizzato al mondo. Con l’ultimo update, Microsoft consente di accedere all’account Google su Edge senza installare Google Chrome; in altre parole, migrare i tuoi dati di Chrome sarà effettuabile con meno problemi.

Nello specifico, al primo avvio di Edge gli utenti potranno decidere se accedere al proprio account Google o meno per recuperare i dati di navigazione di Chrome sincronizzati con il cloud. Questa feature potrà essere disattivata tramite il criterio HideFirstRunExperience o l'opzione "DisabledAutoImport" in AutoImportAtFirstRun, nel caso in cui dovesse recarvi fastidio o risultarvi inutile.

Altra novità lato sicurezza riguarda la “Modalità di base”, la quale diventerà da oggi l'impostazione predefinita per la voce “Migliora la sicurezza sul Web”. Ma in cosa consiste? Molto semplicemente, si tratta di una opzione per la protezione del proprio PC durante l’attività su Internet che applica “sicurezza aggiuntiva ai siti meno visitati”. Non è esattamente chiaro in che modo agirà tale feature inedita, ma finché si tratta di una novità per migliorare la nostra esperienza d’uso è sempre ben accetta.

Per procedere con l’aggiornamento è sufficiente cliccare sul menu a tre puntini in alto a destra, poi su “Guida e feedback” e “Informazioni su Microsoft Edge”; il browser si aggiornerà automaticamente e basterà un riavvio per applicare tutte le modifiche.

Tra l’altro, anche Google Chrome si è aggiornato alla versione 104.