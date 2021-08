Microsoft Edge versione 92 arriva su Android: tutte le novità principali

Microsoft Edge 92 è finalmente disponibile su smartphone Android! Basato sull’ultima versione di Chromium, ora si adegua anche alla versione rilasciata su PC a fine aprile 2021, ottenendo così tante funzionalità interessanti. Vediamole assieme nel dettaglio.

Trattandosi della versione stabile, è possibile scaricarla e installarla direttamente dal Google Play Store o, in alternativa, scaricando il file APK manualmente da fonti attendibili nel caso in cui l’aggiornamento non risulti disponibile per parecchio tempo.

In ogni caso, Microsoft Edge 92 costituisce un aggiornamento molto importante per la versione dell’app mobile del robottino verde, in quanto l’ultima resa disponibile era basata su una versione molto vecchia di Chromium e mancavano diverse funzionalità, tra cui la sincronizzazione delle schede di Windows 10. Questa feature permette di inviare le schede aperte direttamente su dispositivi Windows, macOS e Android che utilizzano lo stesso account Microsoft.

Per farlo da smartphone è sufficiente sul menu a tre punti e selezionare il pulsante di condivisione, per poi cliccare su “Invia a dispositivi” e scegliere dunque il dispositivo di interesse. Da PC desktop, invece, si può cliccare con il pulsante destro del mouse in qualsiasi punto del sito Web e selezionare "Invia pagina ai tuoi dispositivi", infine cliccando sul nome del dispositivo a cui si vogliono inviare in condivisione le schede aperte.

Non mancano poi miglioramenti delle prestazioni e il supporto per nuovi flag sperimentali, così da migliorare l’esperienza di navigazione web semplicemente curiosando tra i flag disponibili su Edge. Inoltre, tra le altre feature si segnalano l'integrazione di Microsoft Translator, Microsoft Defender Smartscreen, lo strumento screenshot e anche piccole modifiche all’interfaccia utente.

In conclusione, ricordiamo che con Microsoft Edge 95 arriveranno novità importanti per PDF e gruppi di schede.