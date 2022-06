Microsoft Edge vuole diventare il 'browser per il gaming': le funzionalità in arrivo

La sorprendente crescita di Microsoft Edge lo ha portato a diventare il secondo browser più utilizzato al mondo, superando così anche Safari arrivando a una quota di mercato globale superiore al 10%. Tuttavia, Microsoft vuole fare di meglio: Edge deve diventare il “miglior browser per i giocatori”.

Come ripreso dai colleghi di Gizchina, la società statunitense ha le idee chiare: in futuro arriverà una serie di funzionalità pensate appositamente per il gaming. Una delle più importanti è una nuova home page dedicata ai giochi: notizie, guide, highlight di eventi e dirette streaming anche in ambito esport si troveranno tutte in tale pagina. Al contempo, essa si integrerà a Xbox mostrando ogni contenuto relativo ai giochi a cui l'utente ha giocato di recente; inoltre, coloro che hanno un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno avviare il gioco dal browser.

Un’altra funzione già introdotta in Edge Canary e finalmente in arrivo nella versione stabile è Clarity Boost, la quale punta a rendere la qualità dell’immagine più nitida durante lo streaming di giochi tramite Xbox Cloud Gaming. O ancora, già in queste settimane Microsoft sta lavorando su una nuova configurazione in Modalità produttività pensata per ridurre al minimo l'uso delle risorse del browser quando gli utenti giocano su PC. Una volta usciti dal gioco, dunque, l’utilizzo di risorse da parte di Edge tornerà a livelli normali.

Infine, Microsoft ha confermato l’arrivo dell’Edge Game Center, un menu di gioco integrato direttamente al menu a tre punti del browser proprietario che offrirà agli utenti l'accesso immediato ai classici giochi leggeri come Solitario, Mahjong e tanti altri ancora.

A metà maggio 2022, invece, abbiamo visto l’approdo ufficiale della VPN nativa per Edge.