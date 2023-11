Anche Microsoft entra nel mondo dell'IA: svelate le CPU Cobalt e gli acceleratori Maia

A inizio ottobre, vi avevamo svelato che Microsoft avrebbe lanciato i suoi chip per l'IA molto presto, rendendosi di fatto indipendente dalle GPU di NVIDIA. Nelle scorse ore, come previsto dalla stampa specializzata, Microsoft ha svelato i suoi primi chip per l'IA, l'acceleratore AI Maia e la CPU Azure Cobalt.

Come riporta Reuters, Microsoft ha annunciato i nuovi chip il 15 novembre, spiegando che si tratta di due chip custom realizzati completamente "in casa" e che verranno impiegati innanzitutto nei server e nei datacenter dell'azienda di Redmond. Così facendo, anche Microsoft si unisce al gruppo di aziende che hanno sviluppato degli acceleratori IA proprietari: tra di esse abbiamo compagnie come Google e OpenAI, che sono duramente al lavoro su delle soluzioni in-house per i propri server.

L'acceleratore IA Maia è pensato per il machine learning e i processi più AI Intensive, svolgendo un ruolo molto simile a quello che nei server di altre compagnie è riservato alle GPU di NVIDIA. Il chip è stato disegnato specificamente per far girare il servizio Copilot di Microsoft e per gestire gli applicativi basati sull'Intelligenza Artificiale della suite Azure per sviluppatori e aziende. In parallelo, Maia dovrebbe anche permettere a Microsoft di ridurre i costi dei suoi servizi, contenendo i prezzi degli abbonamenti ad essi relativi per gli utenti finali.

Invece, la CPU Azure Cobalt è la rivale dei chip Amazon utilizzati nei server di Amazon Web Services. Cobalt utilizza dei Core sviluppati da ARM ed è stata ampiamente testata dal colosso di Redmond negli scorsi mesi: l'intera impalcatura del servizio di videoconferenze Teams, per esempio, è già transitata su processori Azure Cobalt. A differenza di Maia, Cobalt sarà disponibile anche per altre aziende, che potranno usare i servizi web di Microsoft al pari di quelli di Amazon per lo sviluppo di software, applicativi web e siti internet.

In termini tecnici, entrambi chip sono a 5 nm e, con ogni probabilità, sono stati prodotti da TSMC, confermando ulteriormente il divorzio tra Microsoft e NVIDIA rumoreggiato negli scorsi mesi. D'altro canto, la mossa del colosso di Redmond sembra essere stata pensata per concorrere direttamente con il Team Verde, con Google e con Amazon nel mondo dei servizi web legati all'IA: né Maia né Cobalt potranno essere acquistati da compagnie terze, ma le nuove CPU (e, in futuro, anche gli acceleratori IA) potranno essere affittati e utilizzati da remoto per la costruzione di applicativi AI-based sul web, esattamente come già avviene per i servizi di Amazon Web Services.