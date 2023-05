Microsoft esagera al Build 2023: ChatGPT, Copilot in Windows 11 e IA nel Microsoft Store

In un periodo di grande attenzione per ChatGPT e simili, l'evento Microsoft Build 2023 non poteva che porre il focus sul mondo dell'intelligenza artificiale (e infatti così è stato). A tal proposito, la società di Redmond ha svelato miriadi di novità non di poco conto, dall'arrivo di un Copilot in Windows 11 all'IA nel Microsoft Store.

Come si può apprendere anche dal portale ufficiale di Microsoft Build 2023, infatti, gli annunci effettuati da Satya Nadella e soci nella giornata del 23 maggio 2023 non sono stati di certo pochi. Partendo dalla questione del Copilot in Windows 11, come riportato anche da Engadget, il tutto segna un passo importante relativamente all'integrazione dell'IA nel "cuore dell'OS".

In parole povere, ciò a cui si fa riferimento è l'arrivo di un assistente basato su IA contestualmente a Windows 11. Come potete vedere anche negli screenshot presenti in calce alla notizia, quest'ultimo è legato a una sidebar che compare a destra dello schermo e presenta in basso una barra simile a quella di un chatbot come Bing IA. Non si tratta però solamente di una soluzione pensata per rispondere a domande complesse come quelle a cui l'intelligenza artificiale ci ha abituato nel recente passato, bensì anche di un servizio che può effettuare "azioni concrete".

In che senso? Dato che si tratta di un assistente legato a Windows, risulta possibile chiedere a quest'ultimo, ad esempio, di "sistemare le impostazioni in modo che ci sia più spazio per la concentrazione". Questo significa che si tratta di un nuovo modo di interagire col sistema operativo di Microsoft, utilizzando un "linguaggio più naturale". Il Copilot potrà anche, ad esempio, riassumere e comporre testi legati a una qualsivoglia applicazione. Ci sarà inoltre il supporto ai plugin già visti con soluzioni come ChatGPT. Capite bene, insomma, che potrebbe trattarsi di una rivoluzione non di poco conto. La fase di anteprima del Copilot partirà già a giugno 2023, mentre si dovrà attendere un po' di più tempo per una release maggiormente estesa.

In ogni caso, gli annunci dell'evento Build 2023 non si sono soffermati solamente sul Copilot (anche se chiaramente è un po' quest'ultimo ad aver "rubato la scena"). Ad esempio, come riportato anche da The Verge, la società di Redmond sta puntando a integrare l'IA anche sul Microsoft Store. Più precisamente, in questo contesto si fa riferimento all'arrivo all'interno dello store integrato su Windows di un riquadro che va a riassumere tramite IA le recensioni delle app lasciate dagli utenti. Si sta poi dando "maggiore risalto" alle applicazioni legate al mondo dell'intelligenza artificiale, che avranno, sempre contestualmente al Microsoft Store, un hub dedicato.

Per il resto, nell'ambito dell'evento sono state annunciate altre novità importanti come il futuro arrivo del supporto nativo ai file RAR per Windows 11, nonché il rilascio del Microsoft 365 Copilot nell'ambito del browser Microsoft Edge. C'è inoltre l'arrivo del supporto allo standard Bluetooth LE su Windows 11 e di opzioni legate all'illuminazione RGB delle periferiche direttamente nelle Impostazioni, mentre Bing sta ufficialmente diventando il motore di ricerca di ChatGPT. Sono poi in arrivo gli avatar di Microsoft Teams. Insomma, la società di Redmond ci ha sicuramente "dato dentro con gli annunci" all'evento Build 2023.