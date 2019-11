Microsoft espande la disponibilità del Windows 10 November 2019 Update

A pochi giorni dal rilascio, Microsoft ha espanso la disponibilità del Windows 10 November 2019 Update, l'ultimo aggiornamento per il sistema operativo desktop dell'anno. La nuova build dell'OS è ora disponibile anche tramite il Media Creation Tool, che permette di creare un'immagine per l'installazione.

Il download può essere effettuato direttamente tramite questa pagina: basta selezionare l'edizione e cliccare sul tasto continua. L'immagine generata può essere trasferita su un DVD vuoto, o su una penna USB con almeno 5 gigabyte di spazio disponibile.

E' doveroso sottolineare che lo strumento in questione non può eseguire il controllo dei requisiti di sistema, quindi non sarà in grado di determinare se l'aggiornamento sia compatibile con software di terze parti e PC, ecco perchè si tratta di una procedura consigliata solo agli utenti più esperti che hanno manualità con questo tipo di procedure.

Il November 2019 Update, come noto, non introduce alcuna novità di rilievo in termini di funzionalità: si tratta di un aggiornamento che molti hanno paragonato al vecchio Service Pack, in quanto non fa altro che apportare delle piccole modifiche all'OS e correggere bug.

Microsoft evidentemente si è conservata il grosso con il 20H1 Update, che dovrebbe arrivare il prossimo anno e secondo quanto appreso porterà con se tante novità, a partire dallo strumento di Pulizia Disco.