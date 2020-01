Microsoft: esposti accidentalmente i dati di 250 milioni di utenti

Dopo i primi rumor, Microsoft ha confermato di aver accidentalmente esposto i dati di 250 milioni di clienti, a causa dell'errata configurazione di un database usato dal supporto clienti per l'analisi dei casi. Il colosso di Redmond ha sottolineato di essere al lavoro per prendere i provvedimenti necessari per prevenire futuri casi di questo tipo.

I dati trapelati includevano le conversazioni tra gli agenti dell'assistenza Microsoft ed i clienti registrati dal 2005 al Dicembre 2019. Dopo aver ricevuto la segnalazione dai ricercatori di sicurezza, la società di Satya Nadella ha provveduto a proteggere le informazioni, che comprendevano:

Indirizzi email del cliente

Indirizzi IP

Informazioni sulla localizzazione

Descrizioni dei casi

Email dell'agente di supporto Microsoft

Numero di caso, risoluzioni ed eventuali note

Note interne contrassegnate come "confidenziali".

Secondo quanto affermato, il database sarebbe rimasto accessibile senza alcuna autenticazione, ma la scoperta è avvenuta il 29 Dicembre scorso. Microsoft l'avrebbe protetto 24 ore dopo, il 30 dello scorso mese.

Comparitech, la società che ha scovato i record, osserva che "abbiamo immediatamente segnalato la scoperta a Microsoft ed entro 24 ore ha provveduto a proteggere il database". Il ricercatore Bob Dicnhenko si è voluto congratulare con il team di supporto "per la reattività, nonostante il capodanno".

Questo nuovo leak avrebbe potuto avere risvolti ben più gravi, esponendo gli utenti a potenziali attacchi di phishing.