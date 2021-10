Microsoft estende la disponibilità di Windows 11: si potrà installare su più PC

A poche settimane dal lancio di Windows 11, Microsoft ha annunciato di aver esteso la disponibilità del proprio sistema operativo a più PC basati su Windows 10.

Come si legge nella documentazione ufficiale di Windows 11, nella sezione "Notifiche e problemi noti di Windows 11", il colosso di Redmond spiega che la disponibilità del sistema operativo è stata incrementata e "stiamo sfruttando il nostro modello di machine learning di nuova generazione per offrire l'aggiornamento ad un numero più esteso di dispositivi idonei".

Microsoft consiglia di aggiornare i dispositivi a Windows 11 per sfruttare le funzionalità più recenti introdotte in Eleven e la protezione più avanzata dalle minacce di sicurezza. "Continueremo ad addestrare il nostro modello di machine learning durante il processo di implementazione graduale di Windows 11 per offrire un'esperienza fluida. Forniremo anche aggiornamenti di stato man mano che aumenteremo ulteriormente la disponibilità nel tempo" si legge nel post, secondo cui i proprietari di PC idonei all'update potrebbero iniziare a visualizzare la notifica nei prossimi giorni.

Se il vostro PC è compatibile e rispetta i requisiti, ed ancora non avete visualizzato l'alert di aggiornamento, vi toccherà attendere ancora un pò in quanto Microsoft si è data tempo fino a metà 2022 per mettere in coda tutti i PC Windows 10 compatibili.

Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2022 Microsoft potrebbe lanciare Windows 11 SE.