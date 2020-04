Microsoft: eventi in digitale fino a luglio 2021 a causa del Coronavirus

Nuova misura di Microsoft per contenere la diffusione del Coronavirus. Il colosso di Redmond, infatti, ha annunciato che tutti gli eventi in programma fino a Luglio 2021 si terranno solo in digitale e senza alcuna presenza fisica da parte di giornalisti e stampa specializzata.

Il rumor era nell'aria da tempo ed ha trovato conferma nella serata di ieri, quando attraverso una nota la società americana ha svelato che "alla luce delle sfide poste dalla pandemia di Covid-19, Microsoft ha deciso di riorganizzare la propria strategia per quanto riguarda gli eventi in presenza. Alla luce di tale ragione, abbiamo deciso come azienda di trasformare tutti gli eventi in esterna e in interni in un'esperienza completamente digitale fino a Luglio 2021".

Nella lista di keynote interessati figurano anche i futuri MVP e RD Summit, che erano in programma dal 28 Marzo al 2 Aprile e probabilmente lo sarà anche la Build 2021. Per quanto concerne l'Ignite 2020 di Settembre, la società ha confermato che sarà solo digitale.

Microsoft, comunque, ha sottolineato che "continueremo a valutare la situazione nella speranza di poterci incontrare nuovamente di persona non appena le condizioni generali lo consentiranno".

Ovviamente vi terremo aggiornati in caso di novità da questo fronte, ma non è escluso che anche altre società adottino scelte simili.