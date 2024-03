Microsoft, evento il 21 Marzo 2024: parte una nuova era per Windows 11 e Surface

Confermato in via ufficiale l’evento Microsoft di Marzo 2024 di cui avevamo parlato nella giornata di ieri. Il colosso di Redmond ha pubblicato sul proprio sito web una pagina che conferma un evento in arrivo il 21 Marzo 2024 nel corso del quale darà il via ad una nuova era.

L’evento digitale, che è stato battezzato appunto “New Era of Work”, prenderà il via alle ore 9 del Pacifico, e si focalizzerà su Windows, Copilot e Surface.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, Microsoft dovrebbe presentare i nuovi Surface Pro e Surface Laptop, con il modello Pro 10 che dovrebbe vedere l’implementazione di pannelli OLED antiriflesso ed un design simile Surface Pro 9. Su Surface Laptop 6 invece dovrebbero farsi spazio ancora più novità: previsto un design più sottile, con display con angoli arrotondati, ma anche un nuovo touchpad ed un tasto dedicato a Copilot.

Proprio Copilot dovrebbe essere uno dei principali protagonisti dell’evento, insieme a Windows 11. Microsoft dovrebbe infatti presentare una nuova funzionalità battezzata “AI Explorer” che farà da versione avanzata di Copilot in grado di trasformare tutto ciò che si fa sul PC in elementi da cercare utilizzando un linguaggio naturale. Non sono escluse novità anche dal fronte Windows 11 24H2.