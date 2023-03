Microsoft, evento sull'IA il 16 marzo: ChatGPT arriva su Office?

Dopo l'estensione delle chat di ChatGPT su Bing da parte di Microsoft, sembra che sia già giunto il momento di sollevare il velo sulle implementazioni dell'IA di OpenAI nella suite Microsoft per il lavoro. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato l'evento "Future of Work", basato sull'IA, per il 16 marzo.

Come spiega una press release di Microsoft, l'azienda terrà l'evento "Reinventing Productivity with AI" il 16 marzo. La conferenza, chiamata anche "Future of Work", si terrà alle 17:00 italiane, e sarà condotta da Jared Spataro, Corporate Vice President di Microsoft, e da Satya Nadella, CEO dell'azienda di Redmond. Considerata la presenza di un "pezzo grosso" come Nadella, non è affatto da escludere che nel corso della conferenza vengano effettuati degli importanti annunci legati all'IA di Microsoft.

In realtà, alcuni di questi sono già noti al pubblico, almeno in parte: già da tempo, per esempio, sappiamo che ChatGPT arriverà su Microsoft Office, con delle integrazioni su Word, PowerPoint ed Excel. Altri rumor, quasi tutti condensati a fine febbraio, hanno parlato dell'integrazione dell'IA su Microsoft Office 365, e in particolare su applicativi quali Word ed Outlook, dove ChatGPT potrebbe essere utilissimo per la correzione della grammatica dei testi, la scrittura di brevi riassunti e il miglioramento dell'ortografia dell'utente.

Intanto, l'IA è già arrivata su alcune app Microsoft, come Dynamics 365 e Viva Sales, che ora hanno un "Copilota AI" che permettere di rispondere rapidamente e automaticamente alle chat ed alle mail dei clienti, oppure di riassumere rapidamente (e soprattutto per iscritto) intere riunioni di Microsoft Teams, o ancora di analizzare rapidamente grandi quantità di dati di markting. Difficile dire se, durante l'evento del 16 marzo, tali funzionalità AI-Based aumenteranno di numero.

Infine, resta la questione dell'implementazione dell'IA su Microsoft Teams: in questo caso, infatti, ChatGPT potrebbe essere poco utile, mentre decisamente più funzionali potrebbero risultare delle Intelligenze Artificiali di altro tipo, capaci di garantire una trascrizione (e, perché no, una traduzione) live delle conversazioni e un miglioramento dell'audio e del video dei partecipanti alle call.