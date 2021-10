Microsoft Excel si libererà di un noioso problema con un prossimo aggiornamento

Il pacchetto Microsoft Office riceve spesso aggiornamenti per ogni sua singola applicazione, tuttavia nella maggior parte dei casi non se ne parla. In precedenza abbiamo parlato di una feature anti-stress su Microsoft Teams; oggi, invece, è il momento di trattare un prossimo update di Microsoft Excel con la soluzione a un problema alquanto noioso.

Come ripreso da TechRadar, il colosso di Redmond ha svelato recentemente che il programma dedicato ai fogli di lavoro in futuro supporterà uno scorrimento più fluido rispetto a quello attuale. In altre parole, finalmente si potrà dire addio all’aggancio accidentale a qualche cella o allo smarrimento in porzioni del foglio elettronico particolarmente distanti dalle celle di interesse.

Steve Kraynak, ingegnere Microsoft, ha spiegato nel blog ufficiale della società statunitense che questo problema non è stato affatto semplice da risolvere: “Abbiamo appreso che questo cambiamento influisce su molti aspetti diversi di Excel, tra cui il blocco dei riquadri, il ridimensionamento delle righe, il taglia e incolla, il filtro, gli stili di cella, i commenti, il trascinamento e il riempimento e altro ancora”. Insomma, un vero e proprio grattacapo per gli sviluppatori.

Tuttavia, la soluzione è stata trovata e consiste in due parti distinte: innanzitutto, Excel avrà un’esperienza d’uso più fluida sia quando si utilizza la rotellina del mouse che le barre di scorrimento. In aggiunta, il software migliorerà lo scorrimento nelle righe e nelle colonne bloccandolo in quello che dovrebbe essere il punto di interesse dell’utente.

Tutto ciò è già disponibile nel canale Preview e nel canale Beta con la versione 2109 (build 14430.20000) e successive, mentre entro i prossimi mesi verrà rilasciata per tutti gli abbonati a Microsoft 365.

Ricordiamo, in conclusione, che Microsoft ha svelato prezzi e feature di Office 2021.