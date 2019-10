Microsoft festeggia Halloween con un nuovo tema gratuito in 4K per Windows 10

Dopo il cimitero dei servizi di Google, anche Microsoft ha deciso di dare il via alle celebrazioni in vista di Halloween. Il colosso di Redmond però ha scelto un metodo singolare, che permette anche gli utenti di prendere parte alla festa con un tema per i propri dispositivi.

Il tema di chiama "Dogs in Disguise PREMIUM" e può essere scaricato gratuitamente tramite il Microsoft Store. Come suggerisce il nome, i protagonisti degli sfondi sono dei cani, che in occasione della festa Pagana più famosa al mondo, sono stati travestiti dai padroni con costumi che definire discutibili sarebbe riduttivo.

Nel pacchetto sono presenti quindici sfondi in 4K, che gli utenti possono impostare direttamente dal menù "Temi" presente sotto il tab "Personalizzazione" delle impostazioni. E' possibile fare in modo che i vari sfondi si aggiornino in automatico ad intervalli di tempo prestabiliti, o in alternativa sceglierne solo uno da tenere fisso.

E' anche possibile modificare il colore più appropriato in base al wallpaper. Questa opzione è accessibile da "Personalizza" e quindi "Colora". Windows è anche in grado di selezionare un colore primario dallo sfondo, tramite l'apposita impostazione.

Si tratta senza dubbio di una raccolta simpatica, ed allo stesso tempo inquietante, che darà ai vostri PC Windows un "tocco di Halloween" in attesa delle celebrazioni del 31 Ottobre.