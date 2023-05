Microsoft firma un accordo per ottenere la fusione nucleare entro il 2028

Microsoft ha recentemente siglato un accordo con una startup di energia da fusione sostenuta dal CEO di OpenAI Sam Altman, chiamata Helion Energy. Quest'ultima ha un obiettivo preciso: mira a fornire energia senza emissioni di carbonio entro il 2028. Un'intenzione molto ambiziosa, soprattutto considerate le difficolta per creare la reazione.

Secondo il Wall Street Journal, se la startup non riesce a raggiungere il suo obiettivo entro il 2028, subirà una sanzione finanziaria significativa che non è stata rivelata. "Non stipuleremmo questo accordo", esordisce al WSJ il presidente di Microsoft Brad Smith, "se non fossimo ottimisti sul fatto che i progressi dell'ingegneria stiano guadagnando slancio."

Nel frattempo, sembra che Helion abbia anche un prototipo funzionale che mostrerà a tutti quest'anno. Per questo motivo il CEO di OpenIA, Altman, sembra essere molto ottimista riguardo al suo investimento di quasi 400 milioni di dollari e alla fusione in generale, affermando che la startup, a detta sua, sarà capace di essere in grado di mantenere le sue promesse anche prima del previsto.

"C'è una certa flessibilità, ma è davvero importante che ci siano delle sanzioni finanziarie significative per Helion se non rispettiamo le sanzioni", ha aggiunto il CEO di Helion David Kirtley parlando al Wall Street Journal. Insomma, c'è sicuramente molta speranza nella buona riuscita della fusione nucleare, ma i dubbi per la sua buona riuscita entro il 2028 sono sicuramente leciti.