Microsoft fissa un evento su Windows 11: annuncio ufficiale di Sun Valley 2 in arrivo?

Windows 11 Sun Valley 2 arriverà in estate o comunque sicuramente nella seconda metà del 2022, ma pare che Microsoft si senta già pronta a parlare più approfonditamente del primo grande aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per PC. Per questo, l'azienda ha fissato un evento incentrato su Windows 11, che si terrà il 5 aprile prossimo.

L'evento, intitolato "Windows Powers the Future of Hybrid Work", dovrebbe essere pensato principalmente per gli utenti business della casa di Redmond, ovvero per le aziende che utilizzano Windows 11 come proprio sistema operativo o che sfruttano applicativi Microsoft come Teams, Office o i servizi Cloud di Azure.

Pare tuttavia che Microsoft effettuerà anche annunci per il mondo consumer, ovvero per gli utenti non-business, nella stessa cornice. Poiché all'evento sarà presente anche il Chief Product Officer di Windows 11 Panos Panay, diverse fonti attendibili come Windows Latest hanno speculato che la conferenza sarà utilizzata dalla casa di Redmond per fornire agli utenti un primo sguardo ad alcune delle feature che verranno introdotte in Windows 11 con Sun Valley 2.

In particolare, l'evento potrebbe essere la cornice entro cui Microsoft potrebbe mostrare delle demo delle feature di Windows e Office che verranno introdotte nei due prodotti nel corso del 2022. Quasi sicuramente, poi, durante la conferenza sarà annunciato ufficialmente l'update Sun Valley 2, o Windows 11 2H22, che dovrebbe ricevere anche una finestra di uscita più definita: finora, infatti, Microsoft non si è mai sbottonata sull'aggiornamento del proprio sistema operativo.

Tra le feature di Windows 11 Sun Valley 2 che potremmo vedere in azione dovrebbe esserci il redesign di Esplora File, i miglioramenti apportati alla Taskbar ed alle Impostazioni del sistema operativo e, soprattutto, le nuove Smart Clipboard e Smart Actions, che dovrebbero trovare diversi impieghi soprattutto in ambito lavorativo, permettendo di rendere più semplici e veloci molte azioni ricorrenti come l'invio di mail o la gestione dei file di Office.