Microsoft, grosse novità in arrivo per Windows 10: 'un ringiovanimento radicale'

Il 2021 di Windows 10 sarà all'insegna delle novità. Lo ha svelato direttamente Microsoft in un annuncio di lavoro, in cui fa riferimento ad un "ringiovanimento radicale" per il proprio sistema operativo già in arrivo nell'anno appena iniziato.

Nell'annuncio pubblicato sul sito Microsoft, si parla di un "ampio ringiovanimento visivo delle esperienze di Windows, per far capire ai nostri clienti che Windows è tornato e renderlo la migliore esperienza del mercato dei sistemi operativi".

Questa mattina, dopo che la notizia era diventata praticamente virale, Microsoft ha rimosso tutti i riferimenti relativi al "radicale ringiovanimento visivo", ma non è bastato per scatenare il via vai di voci.

Non è la prima volta che si parla delle possibili modifiche all'interfaccia utente di Ten. I primi rumor erano emersi già lo scorso Ottobre, quando si è parlato di un design in grado di rimpiazzare definitivamente il Metro Design di Windows 8, che poi Microsoft ha portato anche su Ten. Nel rapporto in questione si parlava di modifiche per tutti gli aspetti dell'OS: dal menù Esplora File a Start, passando per la Barra delle Applicazioni ed il Task Manager.

Allo stato attuale non sono arrivate informazioni sul possibile lancio di queste novità, ma probabilmente bisognerà attendere fine anno per vederle sui PC.