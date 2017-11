Microsoft HoloLens sbarca in 29 nuovi paesi, Italia compresa!

, tramite un post sul proprio blog ufficiale, segnala la disponibilità del proprio visorein 29 nuovi mercati europei, tra questi troviamo anche l’Italia.

Microsoft HoloLens è un visore con display trasparente che ci permette di sovrapporre degli oggetti virtuali su quelli reali realizzato da Microsoft e che ha suscitato molto interesse da parte di aziende e sviluppatori. Questi occhiali sono di altissimo livello e sono destinati maggiormente un’utenza business. Microsoft Hololens non è arrivato solo in Italia, ma anche in altre 28 nazioni. Prima erano disponibili solo in Australia, Canada, Francia, Cina, Germania, Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, adesso la disponibilità è stata praticamente triplicata.

Il visore per la realtà aumentata verrà rilasciato in 2 versioni: una "Development Edition" ed una con la "Commercial Suite". La prima avrà un prezzo a listino di 3000 dollari, mentre la seconda, con funzionalità dedicate alle aziende, avrà un prezzo di ben 5000 dollari.