Microsoft HoloLens ufficialmente disponibile anche in Italia

A poco più di un mese dall'annuncio da parte di Microsoft dell'espansione dianche in Italia, il gigante di Redmond ha annunciato in via ufficiale che il visore per la mixed reality può essere acquistato a partire da oggi anche attraverso il Microsoft Store.

I prezzi, ovviamente, non sono certo accessibili a tutti, ma è doveroso sottolineare che si tratta di una soluzione per sviluppatori e creatori di contenuti.

L'HoloLens Development Edition, che secondo la compagnia di Satya Nadella è l'idale per i singoli sviluppatori, e che include il computer olografico indipendente e privo di cavi, telecamere esterne ma che richiede comunque una connessione ad uno smartphone o un PC, ha un prezzo di 3.299 Euro con spese di spedizioni gratuite.

La HoloLens Commercial Suite, che è rivolta alle organizzazioni e gli studi fotografici o di creazione, che include la Development Edition ell'hardware, oltre ad una garanzia e diverse funzionalità aziendali, costa la bellezza di 5.489 Euro.

La notizia di oggi è estremamente importante in quanto segna il debutto ufficiale di HoloLens in Italia attraverso i canali ufficiali della compagnia americana: nelle scorse settimane il visore con relativo kit di sviluppo era già disponibile attraverso rivenditori secondari e varie catene di distribuzione. Da oggi, invece, può essere acquistato direttamente sul Microsoft Store.