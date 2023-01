Microsoft Hololens ha una nuova vita: esercito USA stanzia 400 milioni per il visore VR

Che fine ha fatto Hololens? Dopo un rumor secondo cui Microsoft avrebbe pensionato il suo headset VR in via definitiva a inizio 2022, non sono più arrivate notizie sul device, lasciando spazio nel settore VR alla concorrenza, Meta in primis. Tuttavia, ora pare che Microsoft abbia un nuovo cliente per Hololens: l'esercito americano.

Stando a quanto riporta Bloomberg, infatti, l'esercito degli Stati Uniti avrebbe preparato un piano di spesa di ben 400 milioni di Dollari per sviluppare un nuovo headset VR basato su Hololens. Non è chiaro se il piano militare americano prevedesse la diretta collaborazione di Microsoft sul device, ma sembra che il mezzo miliardo di Dollari (o poco meno) richiesto al Congresso di Washington sarebbe stato investito per la creazione di soli 6.900 visori.

A conti fatti, ciò significa che ogni visore sarebbe costato circa 58.000 Dollari agli Stati Uniti. Una cifra sproporzionata, che ha infine convinto il Parlamento americano a non autorizzare la spesa. Al suo posto, il Congresso ha permesso alla Difesa di spendere 40 milioni di Dollari nel miglioramento dei visori Hololens che ha comprato alcuni anni fa dalla stessa Microsoft e riadattato ai propri scopi militari, e che allo stato attuale delle cose "causano danni fisici legati alle missioni" ai soldati, anche se non è chiaro di quali danni si parli.

Microsoft ha contratti miliardari con le forze armate degli Stati Uniti d'America, alcuni dei quali passano proprio per le tecnologie VR e AR, utilizzate per il training e per gli allenamenti delle truppe, simulando reali condizioni di guerra in realtà virtuale. Come parte di questi contratti e del budget per il 2023 della Difesa statunitense, che prevede una spesa da ben 1.750 miliardi di Dollari, l'esercito avrebbe sviluppato un nuovo headset VR basato proprio sulla licenza Hololens di Microsoft.

Il device doveva chiamarsi Integrated Visual Augmentation System 1.2, o IVAS 1.2, trattandosi della terza iterazione "stabile" del prodotto. L'idea alla base del visore era quella di implementare un "nuovo design" e un "display con un contrappeso distribuito volto a migliorare l'interfaccia utente e il comfort di chi lo indossa". La parte più interessante del contratto è che, nonostante gli investimenti milionari (poi bocciati dal Congresso), la revisione di IVAS non prevedeva alcuna modifica hardware, che dunque rimarrà basata su un prodotto lanciato nel lontano 2018.