Microsoft, l'IA guida gli utili: crescita del 33% anche grazie al cloud computing

Sulla scia dell’annuncio dei risultati finanziari di Alphabet, anche Microsoft ha scattato nella notte italiana la fotografia relativa all’ultimo trimestre del 2023 nel corso del quale ha riportato un aumento dei profitti grazie all’intelligenza artificiale.

In particolare, la società guidata da Satya Nadella ha comunicato che tra ottobre e dicembre 2023 i profitti sono cresciuti del 33% grazie ai significativi investimenti nel campo dell’IA. Tale aumento, si legge nella relazione trimestrale, riflette in gran parte la crescita dell’unità di cloud computing dove confluiscono la maggior parte dei suoi investimenti nell’IA.

Microsoft, nella fattispecie, ha registrato un utile netto trimestrale pari a 21,87 miliardi di Dollari, pari a 2,93 Dollari per azione, un dato superiore alle aspettative di Wall Street che puntavano a 2,79 Dollari per azione. Il fatturato invece è stato di 62,02 miliardi di Dollari, in crescita del 18% rispetto ai 52,75 miliardi di Dollari dell’anno precedente.

Gli analisti di FactSet Research si aspettavano un fatturato di 61,14 miliardi di Dollari nel trimestre, e per il periodo che va da gennaio a marzo puntano a 60,97 miliardi di Dollari. La prossima trimestrale sarà particolarmente importante in quanto sarà la prima che comprenderà anche i dati di Activision, la cui acquisizione è stata finalizzata da qualche mese.