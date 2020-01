Microsoft imposta Bing come motore di ricerca predefinito su Chrome tramite Office 365?

Secondo alcuni insistenti report provenienti da varie fonti internazionali, Microsoft starebbe pianificando di "sfruttare" il programma di installazione di Office 365 ProPlus per impostare Bing come motore di ricerca predefinito sul browser Google Chrome degli utenti coinvolti. Questo avverrebbe tramite un'estensione. Molti siti d'informazione danno la notizia per certa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e da MSPowerUser, a partire dal prossimo mese il succitato programma di installazione dovrebbe portare con sé anche un'estensione per Chrome che cambia il motore di ricerca predefinito e imposta Bing come scelta principale. Sembra che questa estensione non verrà invece installata nel caso sia già stato selezionato il motore di ricerca dell'azienda di Redmond.

Secondo le fonti, Microsoft avrebbe scelto di mettere in atto quest'azione per cercare di portare l'esperienza "Microsoft Search" agli amministratori IT. Sembra che i Paesi coinvolti siano Francia, Australia, Canada, Germania, India, Stati Uniti d'America e Regno Unito. Inutile dire che sono già iniziate a comparire online le prime "polemiche" in merito. Ad esempio, su Reddit è comparso un enorme thread.

In ogni caso, sembra che l'estensione coinvolta sarà tranquillamente disinstallabile e disattivabile. Inoltre, è bene notare come Office 365 ProPlus sia utilizzato principalmente a livello business e non consumer.