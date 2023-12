Microsoft, all-in di fine anno: Copilot sbarca ufficialmente su iPhone

A pochi giri d'orologio dal rollout di Copilot su Android, arriva la notizia che gli appassionati della mela stavano aspettando: il nuovo assistente AI di Microsoft è finalmente disponibile anche per iPhone e iPad.

Il ChatBot intelligente di Microsoft basato sull'Intelligenza Artificiale di OpenAI sbarca ufficialmente su iOS e iPadOS con un'applicazione standalone, utilizzabile quindi in maniera indipendente rispetto agli altri servizi proposti dalla compagnia di Redmond, come ad esempio Edge, il browser AI presente da tempo anche su App Store (e da cui tra l'altro si può agilmente evocare Copilot durante la navigazione).

Il ChatBot di Microsoft in arrivo sui prodotti della mela è chiaramente aggiornato allo stato dell'arte e non vi sono grosse differenze nell'uso e nell'output rispetto a quanto proposto sulle altre piattaforme.

Animato da GPT-4, l'assistente di Microsoft presenta un vantaggio strategico rispetto a ChatGPT, ovvero quello di potersi avvalere di alcune delle sue caratteristiche premium senza che l'utente debba pagare per avere una sottoscrizione mensile.

Tra le sue capacità, anche su iPhone si potranno inserire input testuali per ottenere delle immagini, tradurre in maniera istantanea testi nella propria lingua e rispondere ai vostri dubbi, proprio come farebbe l'assistente di Microsoft su Bing o sul vostro PC di casa.