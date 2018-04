Microsoft: in arrivo l'aggiornamento primaverile per Windows 10, le novità

E' prevista per questa sera, alle 19, la pubblicazione dell'atteso aggiornamento primaverile di Microsoft per Windows 10, che introdurrà una vasta gamma di novità che sicuramente troveranno i pareri positivi degli utenti.

Nella fattispecie, la novità più interessante è senza dubbio rappresentata dalla TimeLine, che consentirà di usare sui laptop le app mobile.

Alla base di tutto c'è la continuità d'uso, e ciò è rappresentato dal fatto che saranno utilizzabili le applicazioni ed i software che sono stati aperti sugli smartphone e tablet Android e su iPhone.

Novità anche a livello di design, con il nuovo Fluent Design System, che va ad abbracciare tutti gli aspetti del sistema operativo, a partire dal menù Start, che ora sfoggia nuove trasparenze, passando agli effetti di luce Reveal, a cui si vanno ad aggiungere delle piccole ma significative modifiche minori al design dell'OS.

Capitolo Cortana, che diventa sempre più intelligente, ma si evolve anche a livello di design, con tante novità che renderanno l'assistente vocale ancora più "amichevole".

Non potevano mancare le novità dal fronte Microsoft Edge, che si rinnoverà a livello di UI ed includerà un sistema per l'auto compilazione dei moduli ed il salvataggio dei dati delle carte di credito, come avviene da tempo su Chrome. Edge, al tempo stesso, diventerà una sorta di hub su cui gli utenti potranno far girare le applicazioni senza installarle sui computer, grazie al formato Progressive Web App del gigante di Redmond.