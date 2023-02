Microsoft integra ChatGPT in Teams Premium: le call diventano sempre più intelligenti

L’amministratore delegato di Microsoft Satya Nadella non ha mai fatto mistero delle intenzioni di integrare ChatGPT in tutti i prodotti del proprio ecosistema, e la notizia che arriva oggi va proprio verso questa direzione.

È stato infatti annunciato che Teams Premium sfrutterà la tecnologia di OpenAI, incluso il modello di linguaggio basato su GPT-3.5, che porterà tante opzioni di personalizzazione, sicurezza ed IA nelle call.

Il servizio premium costerà 7 Dollari al mese fino al 30 Giugno, dopo di che passerà a 10 Dollari al mese.

Come spiegato dal colosso di Redmond, grazie a ChatGPT il servizio includerà alcune funzioni che mirano a rendere le riunioni più “intelligenti, personalizzate e protette”: sarà in grado di offrire sottotitoli tradotti in tempo reale, generare note in automatico e consigliare attività. Altre funzioni includono il watermarking e l’aggiunta di timestamp in base ai relatori e gli argomenti di discussione.

La notizia arriva proprio nel giorno in cui OpenAI ha lanciato ChatGPT Plus, il programma di abbonamento da 20 Dollari al mese che permette di godere sempre del chatbot (indipendentemente dal traffico) e che si affiancherà alla versione free.

Proprio di recente Microsoft ha annunciato un corposo investimento in ChatGPT che porterà all’integrazione dell’IA di OpenAI in quasi tutti i suoi servizi.