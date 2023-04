Microsoft integra ChatGPT in Windows 11 e Windows 10, tramite PowerToys

Microsoft sta puntando massicciamente su ChatGPT, come dimostrato anche dall’investimento in OpenAI, la società che ha sviluppato il modello multimodale di linguaggio. A quanto pare ora il colosso di Redmond intende integrare ChatGPT in Windows 10 e Windows 11 tramite PowerToys.

PowerToys è lo strumento open source dell’azienda che ha debuttato più di tre anni ed è diventato popolare negli ultimi tempi grazie ai recenti aggiornamenti introdotti dalla società americana.

Ora, PowerToys ha accolto un nuovo strumento chiamato “ChatGPT” che come suggerisce il nome porta l’intelligenza artificiale sui PC desktop, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

Come osservato dallo sviluppatore indipendente Simone Franco, ChatGPT in PowerToys consente agli utenti di accedere al chatbot tramite una funzionalità chiamata “PowerToys Run”, che permette di interagire con il modello linguistico in vari modi, tra cui la chat a cui è possibile pore domande e ricevere risposte con un linguaggio naturale.

Resta da capire quando Microsoft implementerà nell’OS ChatGPT, e potrebbero essere necessarie un paio di settimane prima che l’IA sia pronta per Windows.

Da qualche giorno intanto è disponibile il Patch Tuesday di Aprile 2023 per Windows 11, che porta con se diversi fix. Parallelamente, hanno anche iniziato a fare la loro comparsa le pubblicità nel menù Start di Windows 11.