Microsoft ha intenzione di utilizzare l'IA per combattere i cambiamenti climatici

confida nell'intelligenza artificiale per salvare il nostro pianeta dai cambiamenti climatici, un fenomeno di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli ultimi mesi e che, nonostante le opposizioni di molti politici di alto rango, rappresenta un problema serio e da non sottovalutare, che sta unendo le principali compagnie.

Tra queste, come dicevamo prima, c'è Microsoft, che confida nell'intelligenza artificiale per salvare il nostro pianeta.

La compagnia diretta da Satya Nadella, infatti, ha annunciato che investirà 50 milioni di Dollari per combattere il cambiamento climatico attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. L'investimento è parte di un piano quinquennale di Microsoft, che utilizzerà i dati su acqua, aria, fauna terrestre e sulle condizioni della terra per aiutare a combattere l'aumento delle temperature che sta provocando non pochi danni al nostro pianeta.

L'intelligenza artificiale convertirà l'enorme quantità di dati in informazioni utili per quattro aree principali dell'ambiente: clima, acqua, agricoltura e biodiversità.

"Noi di Microsoft crediamo che l'intelligenza artificiale al servizio della Terra farà da moltiplicatore di forza per i gruppi ed individui che stanno creando soluzioni sostenibili" ha affermato Brad Smith, il Chief Legal Officer di Microsoft che ha dato l'annuncio del progetto.

Almeno al momento, non sono state diffuse altre informazioni sul progetto, ma nel frattempo Microsoft ha aperto un sito ufficiale.