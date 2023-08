Microsoft introduce in sordina GPT-4 su Bing Chat: ecco come provarlo

Ora che Bing AI è accessibile praticamente ovunque, sia su PC che su Android e iOS, sia su Edge che su qualsiasi altro browser, Microsoft sta lavorando duramente al miglioramento dei suoi servizi AI-based. Nelle scorse ore, in sordina, il colosso di Redmond ha implementato GPT-4 su Bing AI nella sua versione per smartphone.

Nello specifico, riporta Windows Latest, Microsoft ha rilasciato un update lato server per Bing AI che permette di attivare il toggle "GPT-4" sull'app di Bing Chat. Una volta attivato il toggle, potrete utilizzare Bing Chat con la versione "piena" di GPT-4, senza limitarvi alla funzione "Tones" dell'IA di OpenAI.

Fino ad ora, infatti, GPT-4 poteva essere utilizzato solo per modificare il tono delle risposte di Bing Chat, scegliendo tra "Creativo", "Bilanciato" e "Più Preciso". Ora, invece, il nuovo LLM di OpenAI potrà essere utilizzato per ottimizzare ulteriormente l'esperienza utente su Bing Chat. Lo scopo di Microsoft sarebbe quello di rendere l'app molto più simile ad un vero e proprio assistente IA che ad una versione "testuale" di Bing. D'altro canto, ora che Cortana è andata in pensione, Microsoft ha bisogno di un nuovo assistente virtuale.

La funzione, dunque, permette di chattare direttamente con GPT-4 nella sua forma standard, dandovi modo di testare gratuitamente il nuovo LLM sviluppato da OpenAI. Finora, GPT-4 non è mai stato disponibile in forma gratuita per gli utenti. Inoltre, tutte le personalizzazioni introdotte da Microsoft verranno messe da parte per questa release del Chatbot, permettendovi così di provare la versione "pura" di GPT-4.

In ogni caso, Microsoft ha già messo le mani avanti, ben conscia che GPT-4 tende a sbagliare molto più spesso di GPT-3 e GPT-3.5. Attivando la nuova funzione, infatti, vedrete un banner che vi avviserà dei problemi del nuovo LLM di OpenAI dicendovi: "per favore, ricorda che GPT-4 non è perfetto e può sbagliare o produrre delle risposte non appropriate. Se dovessi incontrare dei problemi o se avessi dei feedback da fornirci, utilizza l'apposito pulsante nell'interfaccia della chat".