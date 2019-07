Microsoft investe 1 miliardo di Dollari in OpenAI di Elon Musk

Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato un incremento degli investimenti in OpenAI, la società di Elon Musk specializzata nello sviluppo di tecnologie d'intelligenza artificiale. La compagnia di Satya Nadella complessivamente investirà 1 miliardo di Dollari, come sottolineato nel comunicato congiunto delle parti.

"I moderni sistemi d'intelligenza artificiale funzionano bene per problemi specifici per i quali sono stati addestrati e istruiti, ma sistemi d'intelligenza artificiale che possano aiutare ad affrontare alcuni dei più difficili problemi al mondo richiederanno l'uso di più tecnologie" si legge in una nota congiunta, in cui OpenAi annuncia anche che utilizzerà esclusivamente il cloud di Microsoft Azure per lo sviluppo e l'esecuzione del suo software, ma le parti lavoreranno insieme per sviluppare nuovi sistemi d'intelligenza artificiale.

La società di Redmond diventerà anche il "partner preferito di OpenAi per la commercializzazione di nuove tecnologie d'intelligenza artificiale", il che significa che probabilmente i software di OpenAI saranno integrati nel cloud di Azure.

Più in generale però il comunicato stampa indica che le due società hanno una visione condivisa dell'Artificial General Intelligence (AGI), il tipo d'intelligenza artificiale simile a quella umana come quella vista in vari film e programmi televisivi.

Più a fondo nel comunicato viene citata anche l'applicazione delle intelligenze artificiale di OpenAI per "risolvere i problemi multidisciplinari attualmente intrattabili, comprese le sfide globali come cambiamenti climatici, assistenza sanitaria ed istruzione".

Lo scorso febbraio OpenAI ha annunciato la creazione di un'IA talmente potente da non poter essere rilasciata. Successivamente però è stata pubblicata in versione depotenziata.