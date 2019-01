Microsoft lancia le app di Office 365 sul Mac App Store

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Microsoft infatti ha annunciato il lancio delle applicazioni di Office sul Mac App Store, da cui è possibile scaricare l'intera suite: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, ed OneDrive. Gli utenti saranno anche in grado di sottoscrivere l'abbonamento Office 365 dall'app.

E' doveroso infatti sottolineare che per utilizzare le applicazioni è richiesto l'abbonamento Office 365, altrimenti non è possibile usarle.

Microsoft nelle ultime settimane ha lavorato sulla propria suite di produttività per adattarla al meglio con macOS. Presente infatti la Dark Mode che è stata aggiunta con macOS Mojave e che stanca di meno la vista grazie ai colori scuri, ma anche la Continuity Camera che permette di effettuare la scansione dei documenti tramite iPhone per farli apparire istantaneamente sul Mac. Introdotto anche il supporto alla Touch Bar sui Mac compatibili.

La novità è importante in quanto precedentemente la suite Office era disponibile per Mac, ma il download doveva essere per forza di cose effettuato tramite il sito web ufficiale dello sviluppatore. L'aggiunta al Mac App Store rende l'installazione non solo più semplice, ma anche il processo di aggiornamento, ma rappresenta anche una garanzia di sicurezza per gli utenti meno esperti.

Le applicazioni sono già disponibili sullo Store ed è già possibile effettuare il download.