Microsoft lancia il Back to School: sconti fino al 25% sui Surface

In seguito al Back to School di Unieuro, è giunta l'ora di parlare di altre offerte legate al ritorno tra i banchi degli studenti. Tuttavia, questa volta l'iniziativa è lanciata direttamente da un produttore, ovvero Microsoft. Ovviamente, i prodotti coinvolti appartengono alla gamma Surface.

Più precisamente, come potete vedere sul sito ufficiale del Microsoft Store, ci sono delle offerte relative ai computer portatili dell'azienda di Redmond. Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, alcune promozioni che potrebbero interessarvi, invitandovi a dare un'occhiata al portale ufficiale di Microsoft per maggiori informazioni.

Surface Pro 7 è in sconto in vari modelli. Si parte da 899 euro (in precedenza 1069 euro) per la variante con Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di storage e si arriva a 2499 euro (prima 2549 euro) per il modello con Intel Core i7, 16GB di RAM e 1TB di storage. Non mancano offerte anche per quanto riguarda Surface Go 2. In particolare, la configurazione con Intel Core M3, 8GB di RAM e 128GB di storage viene ora venduta a un prezzo di 549 euro (in precedenza 729 euro).

Tra i prodotti in sconto rientra anche Surface Laptop 3: Microsoft ha abbassato il costo di questo modello a 999 euro (prima 1169 euro) per quanto riguarda la variante con Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di storage. Si arriva invece a 2019 euro (in precedenza 2249 euro) per il modello con Intel Core i7, 16GB di RAM e 512GB di storage.

C'è la consegna gratuita e non manca la possibilità per studenti e insegnanti di ottenere uno sconto del 10% su tutti i dispositivi e gli accessori della linea. Insomma, potrebbe trattarsi di una promozione interessante per una certa tipologia di utente.

Se cercate ulteriori dettagli in merito ad alcuni dei prodotti citati, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Microsoft Surface Pro 7, nonché quella di Microsoft Surface Go 2.