Microsoft lancia la mappa che mostra la diffusione del Coronavirus in tempo reale

Alla famosa mappa di diffusione del Coronavirus della John Hopkins University, che è stata lanciata quasi due mesi fa, se ne aggiunge un'altra. A causa dell'esponenziale aumento dei contagi a livello mondiale, infatti, Microsoft ha deciso di lanciare una dashboard che permette di tracciare in tempo reale la diffusione di Covid-19.

Lo strumento, che riprende a grandi linee quello della John Hopkins University, è accessibile attraverso questo indirizzo e come si può vedere include sulla parte sinistra una lista contenente i dati per ogni paese. Cliccando su uno di questi (ad esempio l'Italia) verranno mostrati i casi attualmente attivi, le guarigioni ed i morti, a cui si aggiungono le notizie da un'ampia gamma di fonti ed anche contenuti multimediali come interviste e video.

I dati vengono aggiornati in tempo reale e provengono dal CDC, l'Organizzazione Mondiale della sanità, l'ECDC e wikipedia.

A differenza del tracker più famoso, quello di Microsoft può essere vistato anche da mobile senza alcun tipo di problema.

Da qualche settimana, a causa dell'aumento delle infezioni in Italia, è disponibile anche la mappa dei contagi della Protezione Civile, che però viene aggiornata poco dopo le 18, in concomitanza con il bollettino quotidiano. Quest'ultima contiene anche i numeri per ogni provincia e tutte le informazioni relative al nostro paese.