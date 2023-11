Microsoft lancia il nostalgico maglione festivo di Windows XP

Le festività natalizie si stanno avvicinando e anche i brand a quanto pare sono pronti a sbizzarrirsi coi regali da far trovare sotto l'albero. È in questo contesto che arriva il lancio da parte di Microsoft di un nostalgico maglione festivo legato a Windows XP. Ovviamente è tutto incentrato su una foto ben nota, che ritrae una certa collina.

Come fatto notare anche da Ars Technica, nonché come annunciato direttamente da Microsoft mediante un apposito post pubblicato sul blog ufficiale di Windows nella giornata del 28 novembre 2023, il "maglione del fattore nostalgia" fa parte di un'iniziativa che sostiene The Nature Conservancy. Si tratta di un'organizzazione che si occupa di crisi climatica e biodiversità.

Il cosiddetto #WindowsUglySweater Bliss (viene proprio chiamato così da Microsoft) risulta ben in vista nell'Xbox Gear Shop statunitense, anche se le unità disponibili erano limitate e sembrerebbero essere già terminate (ma si possono ancora scaricare dei wallpaper). In ogni caso, la campagna Windows Ugly Sweater ha preso il via con un evento in diretta social, più precisamente su Instagram e TikTok, chiamato Sweaterathon, andato in onda il 28 novembre 2023.

Insomma, Microsoft ha deciso di far rivivere agli utenti la nostalgia dei primi anni 2000, dato che più di qualcuno sicuramente si ricorda della storica collina di Windows XP. Il rilascio della prima versione del sistema operativo risale all'ormai lontano 25 ottobre 2001.