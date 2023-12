Microsoft lancia Notebook per Bing Chat e Copilot: meglio di ChatGPT?

L'ultimo aggiornamento di Microsoft Copilot ha portato con sé un nuovo LLM, GPT-4 Turbo, e persino DALL-E 3 per la generazione delle immagini. Oggi, però, il colosso di Redmond ha lanciato Notebook per Bing Chat e Copilot, che potrebbe rivelarsi una vera e propria svolta per l'IA proprietaria di Microsoft, portandola persino a superare ChatGPT.

Come spiega Windos Latest dopo aver ottenuto una conferma ufficiale da Microsoft, la funzione Notebook di Bing Chat e Copilot è in fase di rollout per tutti gli utenti, compresi quelli professional e quelli consumer. La tab Notebook di Bing Chat vi permette di interagire con il Chatbot di Microsoft (nella sua versione basata su GPT-4) con messaggi in tempo reale che supportano fino a 16.000 caratteri di lunghezza in termini di input e di output.

Parallelamente, Notebook rende Bing Chat più responsivo rispetto ad alcuni prompt e permette agli utenti di modificare, personalizzare e "insegnare" questi ultimi all'IA, adattandola così alle necessità specifiche di ciascuno. Sotto questo punto di vista, possiamo aspettarci che Notebook sia simile alla funzione "GPTs" di ChatGPT, svelata da OpenAI durante il suo Developer Day di inizio novembre.

Microsoft, comunque, ha spiegato che l'interfaccia Notebook non sostituisce la Chat di Bing Chat e di Copilot, che invece resta quella predefinita per ogni esperienza con il Chatbot dell'azienda su web e su Windows. La differenza funzionale principale tra le due UI, d'altro canto, sta proprio nel numero massimo di caratteri di prompt e risposte, che nel caso dell'interfaccia "Chat" si ferma a 4.000 battute.

In termini di design, invece, la nuova UI Notebook separa i prompt dai risultati prodotti dall'IA, mantenendo i primi sulla sinistra e i secondi sulla destra. In questo modo, potrete facilmente modificare i vostri input e confrontare le risposte per verificare quali sono più efficaci e quali funzionano peggio.