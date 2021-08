Microsoft lancia le Offerte per il rientro: fino al 35% di sconto sui Surface

Settembre 2021 è ormai alle porte e infatti non sono in pochi coloro che si apprestano a "ripartire". In questo contesto, le aziende del mondo tech si stanno "scatenando", puntando a lanciare molte iniziative "Back To School" e simili. Non è da meno Microsoft, che ha avviato l'iniziativa promozionale "Offerte per il rientro".

Quest'ultima offre sconti fino al 35% sui dispositivi della gamma Surface, più precisamente su Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Laptop Go e Surface Go 2. Ovviamente, si tratta di promozioni pensate per strizzare l'occhio a studenti e professionisti, che in questo periodo potrebbero essere alla ricerca di un modello da utilizzare nel contesto quotidiano.

Partendo dall'offerta sul 2-in-1 Surface Pro 7, ci sono diverse configurazioni in offerta (si arriva a uno sconto fino al 25%). Per farvi degli esempi concreti, tra i pacchetti risparmio messi a disposizione da Microsoft troviamo quello relativo alla configurazione con CPU Intel Core i5 e 128GB di storage interno, proposta a 947 euro (al posto dei precedenti 1223,99 euro, sconto di 286,99 euro).

Passando a Surface Laptop 3, quest'ultimo è al centro di un risparmio fino al 35%. Anche in questo caso le configurazioni coinvolte, inclusi modelli con CPU AMD Ryzen 7, sono diverse. Potete consultare il sito ufficiale di Microsoft per maggiori informazioni.

Per quel che riguarda, invece, i restanti sconti, troviamo un risparmio fino al 21% su Surface Laptop Go, nonché uno sconto fino al 22% su Surface Go 2. Insomma, sono disponibili diverse offerte legate ai prodotti Surface.

Per il resto, Microsoft offre consegna gratuita e resi senza ulteriori spese fino a 60 giorni dall'acquisto tramite il Microsoft Store. Inoltre, ci sono dei benefici aggiuntivi per studenti e insegnanti, che possono ottenere uno sconto del 10% su tutti i dispositivi e gli accessori della gamma Surface, così come avere assistenza tecnica gratuita per 90 giorni.