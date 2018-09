Microsoft lancia Office 2019 per Windows e Mac: ecco le principali novità

Microsoft ha appena lanciato la versione 2019 del suo pacchetto Office. Essa è compatibile con Windows e Mac e introduce diverse novità interessanti. Andiamo a vedere assieme quali sono quelle principali.

In particolare, l'aggiornamento è pensato per aziende e utenti che non hanno aderito al servizio Microsoft Office 365. Infatti, Office 2019 è essenzialmente un software contenente un sottoinsieme delle funzionalità che sono state aggiunte a Office 365 negli ultimi tre anni. Tra i programmi aggiornati, troviamo ovviamente Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access e Publisher.

Office 2019 è inoltre compatibile con il pennino in tutte le sue applicazioni. Microsoft ha inoltre introdotto la modalità di messa a fuoco in Word, insieme a un nuovo traduttore e ad alcuni miglioramenti in quanto ad accessibilità. Powerpoint, invece, vede l'aggiunta delle transizioni Morph, del supporto del modello SVG e 3D, della sequenza in-click e dell'esportazione di video 4K.

Ma non è finita qui: nelle prossime settimane verranno rilasciati anche Exchange Server 2019, Skype for Business Server 2019, SharePoint Server 2019 e Project Server 2019 per le aziende. Lo stessa Office 2019 sarà disponibile inizialmente per i clienti con licenza commerciale, seguiti dai clienti consumer nelle prossime settimane. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo al relativo post pubblicato sul blog ufficiale.