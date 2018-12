Microsoft lancia il programma Insider per Edge basato su Chrome

E' notizia di qualche settimana fa dalla conferma da parte di Microsoft dello sviluppo di una nuova versione di Edge basata su Chromium, il motore di rendering targato Google su cui si basa Chrome. Oggi arriva un altro annuncio: presto sarà possibile testare in anteprima il browser.

Microsoft infatti ha ufficialmente dato il via al progetto Edge Insider, da cui ci si può iscrivere tramite questo indirizzo. La pagina, come si può vedere, non svela molti dettagli sulle funzionalità del nuovo Edge, e non menziona esplicitamente Chromium.

Il colosso di Redmond invita tutti gli sviluppatori a raccolta per "modellare la prossima versione di Microsoft Edge". Registrandosi, si riceverà una notifica non appena saranno disponibili le prime Insider Preview. La registrazione non è riservata solo agli sviluppatori, ma a tutti i curiosi ed appassionati che intendono mettere in anteprima le mani sull'app. Microsoft richiede solo nome ed indirizzo email in fase di registrazione.

E' chiaramente necessario un laptop o un PC desktop basato su Windows 10 per poter provare il nuovo Edge, mentre non sono noti molti dettagli su quando verrà lanciata l'app di macOS.

Si tratta senza dubbio di una notizia per i fan più accaniti di Microsoft che hanno intenzione di testare l'applicazione. Sicuramente al programma prenderanno parte tutti coloro che fanno parte degli altri progetti di Microsoft Insider, che testano le nuove versioni di Windows 10 ed Office.