Microsoft lancia la propria versione di Spotlight per Windows 10: ecco PowerToys Run

Microsoft ha rilasciato il nuovo launcher per applicazioni PowerToys Run, che come mostriamo nelle immagini in calce è molto simile a Spotlight di macOS, e dà a Windows 10 un aspetto più moderno rispetto al launcher classico.

Con PowerToys Run gli utenti saranno in grado di cercare rapidamente le applicazioni ed i file presenti sui PC, ed è sviluppato con l'obiettivo di sostituire l'attuale esperienza di Win + R. Ad oggi PowerToys Run supporta praticamente gli stessi comandi di Run di Windows, ma il colosso di Redmond ha già precisato che sta collaborando con la community open-source per renderlo più potente. A lungo andare gli utenti potrebbero essere in grado di installare plugin e di accedere a funzionalità aggiuntive per migliorare l'esperienza di ricerca.

Nella pagina Github delle utility freeware PowerToys, che sono state reintrodotte lo scorso anno nel corso della Build Conference, gli sviluppatori annunciano anche il lancio del nuovo Keyboard Manager, che permette di rimappare la tastiera.

Dopo l'installazione dei tool, la prima volta bisognerà avviare PowerToys, per consentire all'app di sostituire l'esperienza di default del sistema operativo. Gli sviluppatori hanno comunque sottolineato che è loro intenzione migliorare l'esperienza con il tempo, ed invitano gli utenti ad inviare i feedback su eventuali malfunzionamenti riscontrati con PowerToys Run.