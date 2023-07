Microsoft lancia la sezione del Microsoft Store dedicata all'IA su Windows 11

Nonostante il primo calo di utenti per ChatGPT, che in molti ritengono "fisiologico", il mondo dell'intelligenza artificiale continua ovviamente a tenere banco. È infatti appena arrivata un'altra novità in tal senso da parte di Microsoft, visto che quest'ultima sta rilasciando una sezione del Microsoft Store dedicata all'IA.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, nonché come risulta possibile approfondire direttamente mediante il blog ufficiale di Windows, la novità è stata introdotta a partire dalla Preview Build 25905, legata al programma Insider per Windows 11. Quest'ultima è stata annunciata nella giornata del 12 luglio 2023 e si è fatta subito notare proprio per l'attenzione riposta in campo di intelligenza artificiale.

La nuova sezione chiamata "AI Hub" mette in evidenza, come ben potete immaginare, una serie di applicazioni legate all'IA, sviluppate sia da terze parti che da parte di Microsoft. In parole povere, l'obiettivo della società di Redmond è quello di fornire agli utenti un unico posto in cui poter dare un'occhiata a tutte le più recenti novità relative a questo settore in costante evoluzione.

Certo, in questo periodo la novità IA più attesa è probabilmente il Copilot di Windows 11, ovvero l'assistente in grado anche di "mettere mano" alle impostazioni del sistema operativo, ma è chiaro che l'arrivo di una sezione dedicata alle applicazioni di intelligenza artificiale sul Microsoft Store rappresenti un passo ulteriore verso un certo tipo di direzione.