Microsoft lancia la sfida ad iPad: ecco Surface Go. Tablet da 10 pollici a 399 Dollari

Se ne era a lungo parlato negli scorsi giorni, del possibile ingresso di Microsoft nel mercato dei tablet, e finalmente è arrivata l'ufficialità. Il gigante di Redmond, infatti, nella notte italiana ha svelato il tablet economico della linea Surface, battezzato Surface Go.

Caratterizzato da uno schermo da 10 pollici, a livello di design il tablet Windows riprende a grandi linee il Surface Pro, con il prezzo che però parte da 399 Dollari.

Per quanto riguarda le funzioni, sono presenti tutte le feature familiari ai possessori del Surface Pro, tra cui il display PixelSense, ed il cavalletto che consente di inclinare lo schermo per agganciarci sotto la tastiera e trasformarlo in un laptop. E' chiaro però che per mantenere il prezzo più basso Microsoft ha dovuto fare dei compromessi a livello di componenti interne.

Si tratta però di un dispositivo progettato per competere con l'iPad di Apple, ma vediamo insieme la scheda tecnica.

Il Surface Go, come dicevamo poco sopra, è caratterizzato da un display PixelSense con aspect ratio di 3:2 e risoluzione di 1800x1200 pixel e fotocamera frontale con tecnologia di riconoscimento facciale integrata.

Inoltre, è inclusa la porta Surface Connector proprietaria dell'azienda, che può essere utilizzata per la ricarica ed il trasferimento dei dati su dispositivi esterni. A livello di batteria, la società rivendica nove ore di autonomia.

Sotto la scocca, troviamo il processore Intel Pentium Gold 4415Y di settima generazione. Le varianti sul mercato saranno due: 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria eMMC, ed 8 gigabyte di RAM e storage SSD da 128 gigabyte. Il modello premium, ovvero l'ultimo che vi abbiamo elencato, avrà un prezzo di 549 Dollari.

Panos Panay, Chief Product Officer di Microsoft, in un post pubblicato sul blog ufficiale della società ha affermato che la compagnia di Redmond lancerà sul mercato anche la variante LTE, che però arriverà nei negozi solo entro la fine dell'anno.

Surface Go è basato su Windows 10 S, il che vuol dire che gli utenti potranno accedere al browser Edge e le app disponibili nel Microsoft Store, ma potranno anche eseguire l'aggiornamento gratuito a Windows 10 Home.

Il tablet sarà disponibile in pre-ordine dal 10 Luglio negli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Polonia, Italia, Portogallo e Spagna, con le spedizioni in programma dal 2 Agosto.