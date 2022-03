Microsoft lancia i Surface Days: sconti fino al 30% su tanti modelli

Microsoft rilancia, come di consueto, i Surface Days con due settimane di sconti ed offerte attive fino al 24 Marzo 2022, dedicate agli amanti della lineup di prodotti.

Sul Surface Pro 8 è possibile risparmiare fino a 430 Euro ed è disponibile a partire da 985 Euro, a seconda ovviamente della configurazione scelta che può essere effettuata direttamente attraverso il sito web ufficiale di Microsoft.

In offerta segnaliamo anche il pacchetto Surface Go 3 con tastiera cover inclusa su cui è garantito un risparmio fino a 149,99 Euro ed è disponibile a partire da 599 Euro: anche in questo caso i prezzi variano a seconda della configurazione.

Interessante anche lo sconto sul Surface Laptop Go: in questo caso il risparmio è fino a 220 Euro ed il laptop è disponibile a partire da 517 Euro, a seconda della variante scelta.

Infine, segnaliamo le promozioni lanciate sul Surface Laptop 4, su cui è garantito un risparmio fino a 400 Euro e parte da 999 Euro.

Microsoft evidenzia che sono disponibili anche offerte su dispositivi ed accessori Microsoft Surface, inclusa la possibilità di usufruire di uno conto fino al 10% per studenti, insegnanti e famiglie. Lo Store dà anche diritto ad ottenere 90 giorni di assistenza gratuita e 60 giorni di garanzia sul prezzo dei dispositivi Surface.