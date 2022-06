Microsoft lancia il nuovo Surface Laptop Go 2 sottile e accessibile

Dopo l'ultima ondata di rumor sul prossimo Surface Laptop Go di seconda generazione, il suo imminente lancio era ormai nell'aria. Infatti, la stessa Microsoft ha tolto il velo sul suo brillante dispositivo, ora pronto per il 2022.

Il nuovo Microsoft Surface Laptop Go 2 resta un caposaldo della serie, il più accessibile della gamma, a un prezzo di partenza di 599 dollari. Al suo interno, un display PixelSense da 12,4 pollici con aspect ratio 3:2, picchi di luminosità di 330 nit e una risoluzione pari a 1536 x 1024 pixel.

Sotto la scocca, ad animare il nuovo Go 2 troviamo un processore Intel di undicesima generazione e per l'esattezza l'Intel Core i5 1135G7. La configurazione di partenza è proposta in tandem con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, mentre salendo con il budget si possono accoppiare 8/128 GB di memoria a 699 dollari e 8/256 GB a 799 dollari.

Sul fronte dell'espansione, trovano posto una USB-A, una USB-C, l'ingresso jack da 3,5 mm e l'immancabile interfaccia magnetica proprietaria della linea, Surface Connect.

Sul sito ufficiale è già possibile iniziare la configurazione e partire con i preorder; tuttavia, le spedizioni non partiranno prima del 7 giugno 2022 per gli Stati Uniti. Quanto all'Italia, i prezzi partiranno da 679 euro e la data d'uscita è fissata per il 19 luglio 2022.