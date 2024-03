Microsoft lancia i nuovi Surface Pro 10 e Laptop 6... ma non potrete acquistarli

L'evento Microsoft del 21 marzo ha riservato ai fan del colosso di Redmond un paio di sorprese, anche se non tutte sono positive. Infatti, l'azienda ha finalmente lanciato i suoi primi AI PC, ma purtroppo saranno davvero in pochi a poterli comprare: non aspettatevi una loro uscita sul mercato consumer!

I due prodotti svelati da Microsoft, come ampiamente previsto dai leak degli scorsi mesi, sono i Surface Pro 10 e Surface Laptop 6 For Business. E proprio nelle parole "For Business" sta l'inghippo: i due dispositivi non saranno disponibili per il pubblico consumer, ma verranno rilasciati solo per le aziende. Si tratterà anche dei primi dispositivi Microsoft con il nuovo tasto Copilot... che però davvero in pochi potranno premere.

Entrambi i device hanno un SoC Intel Core Ultra con architettura Meteor Lake, che potrà essere un Core Ultra 5 135U o un Core Ultra 7 165U, a seconda della configurazione hardware scelta dagli utenti. In entrambi i casi, la RAM partirà da un minimo di 8 GB di memoria LPDDR5x per arrivare fino ad un massimo di 64 GB. Lo storage andrà invece da 256 GB a 1 TB di memoria SSD PCIe Gen4 facilmente sostituibile da parte degli utenti.

Ovviamente, trattandosi dei primi PC Microsoft dedicati all'IA e dotati di una CPU Meteor Lake, i nuovi Surface avranno una NPU interamente dedicata ai carichi di lavoro correlati all'Intelligenza Artificiale. Il Surface Pro 10 verrà inoltre lanciato con un display touchscreen IPS da 13" con refresh rate a 120 Hz e con una luminosità incrementata del 33%. Inoltre, lato connettività, il device sarà il primo tablet Surface con un chipset Intel a supportare la connettività 5G.

Per quanto riguarda il Surface Laptop 6, invece, il portatile riceverà un nuovo schermo con risoluzione 1080p e un paio di opzioni aggiuntive di connettività, tra cui una porta USB-C extra e un lettore per smart card (limitato agli Stati Uniti). Entrambi i dispositivi saranno disponibili dal 9 aprile, solo per gli utenti business, con un prezzo di partenza di 1.199 Dollari sul mercato americano.

Su JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti di oggi.