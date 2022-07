Microsoft lancia una T-shirt con l'iconica collina verde di Windows XP

Al giorno d'oggi Windows XP ha ormai superato i 20 anni, ma il suo ricordo è ancora ben presente nella mente di molti appassionati del mondo PC. Questi ultimi saranno dunque contenti di sapere che ora c'è in circolazione una nuova T-shirt ufficiale della collina verde.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Redmond ha ufficializzato una collezione di vestiti chiamata Hardwear. Quest'ultima comprende nove pezzi tra magliette, felpe, cappelli, pantaloni e giacche, ma chiaramente il prodotto che sta attirando più di tutti l'attenzione è la T-Shirt con l'immagine della collina verde di Windows XP posta sul retro.

Quest'ultima si chiama Hardwear Blue Sky Green Hill Tee e viene venduta negli USA a 60 dollari mediante il portale Xbox Gear Shop. Sembra sia possibile anche la spedizione internazionale (a partire da inizio agosto 2022), se siete interessati, ma in quel caso informatevi per bene. Al netto di questo, la collezione di vestiti Hardwear è stata realizzata in collaborazione tra il fondatore di Supervsn Gavin Mathieu e Microsoft.

Per il resto, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento su dove si trova la collina verde di Windows XP (sì, esiste realmente). Insomma, Microsoft sta celebrando un pezzo di storia del mondo PC, che viene ancora oggi ricordato da molti utenti con piacevole nostalgia (pensate che c'è persino chi ha provato a immaginare come sarebbe Windows XP nel 2022).