Microsoft potrebbe lanciare un Surface Laptop da 15 pollici da contrapporre al MacBook Pro

Emergono nuove indiscrezioni sul keynote Microsoft del 2 Ottobre prossimo. Secondo quanto affermato dai colleghi di WinFuture, la società di Redmond dovrebbe presentare la nuova generazione di Surface Laptop, la terza, che includerà una versione da 15 pollici del computer portatile, con aspect ratio di 3:2.

Nel rapporto si fa riferimento ad un Surface Laptop 3 basato su processore AMD che probabilmente sarà presente solo nella variante da 15 pollici. In questo modo Microsoft renderebbe il portatile non solo più potente ed in grado di competere con il Surface Book, ma anche di ritagliarsi una porzione di mercato in un settore storicamente occupato dai MacBook Pro di Apple.

Microsoft attualmente mette a disposizione degli utenti solo versioni da 13,5 e 15 pollici del Surface Book 2, ed al momento non sono arrivate indicazioni in merito alla presentazione di un Surface Book 3 nel corso dell'evento di New York City.

Le indiscrezioni trapelate nelle passate ore puntavano alla presentazioni di un nuovo Surface Pro 7 con supporto USB-C, un Surface basato sui chip Qualcomm ed un presunto dispositivo della stessa linea con Windows 10 e dotato di doppio schermo.

Come sempre seguiremo l'evento in diretta con notizie ed approfondimenti. L'appuntamento è tra poco più di due settimane.