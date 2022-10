Microsoft ha lanciato un PC Manager ufficiale che ricorda CCleaner

Uno dei programmi più noti per la "pulizia" del computer è sicuramente il freeware CCleaner, anche se non esattamente tutti apprezzano questa tipologia di software. È dunque interessante notare il fatto che Microsoft sta lavorando a un PC Manager ufficiale, che potrebbe potenzialmente "mettere da parte" i programmi di terze parti.

A tal proposito, secondo quanto riportato da The Verge, nonché come si può vedere sul portale ufficiale di Microsoft (che attualmente è in cinese, ma premendo sul tasto azzurro in alto a destra si può scaricare un eseguibile), la società di Redmond ha rilasciato, per ora in fase preliminare, un programma che consente di ottimizzare il computer Windows.

Quest'ultimo, che attualmente se installato su un computer nostrano viene visualizzato in lingua inglese, permette di effettuare rapidamente e in modo semplice operazioni come la gestione dello storage e il controllo dell'applicazioni che si avviano ogni qualvolta si accende il computer. Certo, non si tratta di nulla di rivoluzionario, ma PC Manager include tutto in un unico programma, consentendo dunque anche agli utenti meno esperti di accedere a queste funzionalità senza troppi problemi.

A tal proposito, si fa notare una funzionalità che semplifica il cambio del browser predefinito di Windows, anche se ad attirare l'attenzione è il pulsante "Boost" collocato in alto. Quest'ultimo, come ben potete immaginare, serve per liberare memoria e cancellare i file temporanei. Non è chiaro in ogni caso se quest'applicazione sia pensata per uno specifico mercato, visto che il sito Web ufficiale attualmente è in cinese, ma risultava interessante notare l'esistenza del progetto.